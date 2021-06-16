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Играй против редакции Football.ua, побеждай и выигрывай крутые призы.

В прошлом году мы провели первый кибертурнир по FIFA20. Мы учли все замечания и ошибки, которые мы допустили в прошлый раз. В этом году мы специально разработали новый турнир, чтобы сделать соревнования более интересными. А крутые призы за победу в турнире станут шикарным бонусом.

Как и год назад, мы поделим игроков на две платформы (Xbox и PlayStation), но изменим формат турнира. Участвуй в киберспортивном турнире Cyber Cup FIFA 21, побеждай на одной из четырех недель и стань участником финального сражения. А если сможешь доказать, что ты действительно лучший и выиграть в финале, лови главный приз — Sony PlayStation 5 или телевизор Samsung UHD 50! Ну кто о таком не мечтает?

Поспеши зарегистрироваться на турнир по FIFA21. Если с этим у тебя есть вопросы, мы подробно расписали путь ее прохождения для регистрации с мобильного или компьютера.