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Без главной атакующей единицы его сборной будет сложно пройти групповой этап.

Пока европейский субконтинент погружен в перипетии чемпионата Европы-2020, во всем мире продолжается подготовка к еще одному глобальному футбольному событию этого лета, которое пройдет в рамках Олимпийских игр в Токио.

Одним из участников футбольного турнира будет сборная Египта, которая попала в достаточно сложную группу, состоящую из олимпийских сборных Испании, Аргентины и Австралии.

При этом, "фараоны" имеют все шансы понести кадровые потери еще до официального старта состязаний.

Президент Федерации футбола Египта Ахмед Меджахед сообщил, что в ближайшие 48 часов должен пройти окончательный раунд переговоров между представителями его страны и английским Ливерпулем относительно участия нападающего Мохаммеда Салаха в поединках за свою олимпийскую сборную.

Сообщается, что "красные" категорически против отбытия своего футболиста в Японию, опасаясь за здоровье лучшего игрока АПЛ образца сезона-2020/21, согласно версии болельщиков.

Отметим, что для представителей Египта турнир начнется матчем против Испании 22 июля.