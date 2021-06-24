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Football.ua решил поинтересоваться у своих читателей относительно наиболее привлекательной, по их мнению, пары в 1/8 финала международного форума.

Уже поле окончания группового раунда чемпионата Европы-2020, мы сумели узнать список из 16-и команд-участниц, которые будут продолжать борьбу за право поднять над головой кубок Анри Делоне на поле стадиона Уэмбли 11 июля 2021 года.

К слову, среди них присутствует и сборная Украины под руководством Андрея Шевченко, для которой это будет первый в истории опыт выступлений в стадии плей-офф чемпионатов Европы.

Итоговый перечень пар выглядит следующим образом:

Уэльс — Дания

Италия — Австрия

Бельгия — Португалия

Нидерланды — Чехия

Франция — Швейцария

Хорватия — Испания

Швеция — Украина

Англия — Германия

После состоится стадия 1/4 финала. Пары четвертьфинала:

Франция/Швейцария — Хорватия/Испания

Нидерланды/Чехия — Уэльс/Дания

Бельгия/Португалия — Италия/Австрия

Швеция/Украина — Англия/Германия

Football.ua предлагает своим читателям выбрать наиболее привлекательный, по их мнению, поединок на предстоящей стадии 1/8 финала.

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