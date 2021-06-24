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Футбол продолжает совершенствоваться.

УЕФА принял решение внести изменения в довольно спорный аспект 2-матчевых противостояний.

Нередко именно правило выездного гола вызывало недовольство и чувство несправедливости, и, по мнению многих, должно было быть отменено.

Сегодня же, 24 июня, в своем официальном Twitter УЕФА объявил об упразднении данного правила во всех

клубных турнирах с сезона-2021/22.

Теперь, в случае ничьей, в которой две команды забивают одинаковое количество голов в двух матчах, будет два 15-минутных тайма дополнительного времени и, при необходимости, серия пенальти.