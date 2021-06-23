Испания

Каталонский клуб заработает на очередном повреждении вингера.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Франции и Барселоны Усман Дембеле не поможет своей национальной команде в предстоящих матча Евро-2020.

Форвард Барселоны, получивший травму колена в матче с Венгрией, покинул расположение сборной. В ближайшее время француза прооперируют, в следствии чего он пропустит около 4 месяцев.

Ввиду этого, по информации источника, Барселона получит компенсацию от ФИФА за травму 23-летнего футболиста.

Согласно правилам ФИФА, европейские клубы получают компенсацию за травму исполнителя во время его нахождения в сборной на время турниров, которые входят в международный календарь, если футболист выбывает на срок более 28 дней.

День "простоя" – это приблизительно 21 тысяча евро. Таким образом, "Барселона" получит примерно 2,5 миллиона евро.

Напомним, что сегодня, 23 июня, сборная Франции сыграет с Португалией в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.