Украина

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава".

В УЕФА рассмотрели запрос Российского футбольного союза по поводу новой формы сборной Украины на предстоящее Евро-2020, которая вызвала широкий ажиотаж в СМИ. По итогам запроса, ранее УАФ подтвердила Football.ua, что слоган "Героям слава" должен быть убран из новой формы "сине-желтых".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Вчера вечером мы получили письмо с решениями УЕФА касательно новой формы сборной Украины. Сегодня утром я срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями УЕФА".

"В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно утвержден вместе с надписью "Героям слава". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех матчах сборной Украины. Лозунг – футбольный, поэтому и был одобрен. Несколько дней назад в официальном комментарии это подтвердил и УЕФА".

"УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми руководствуются высшие футбольные органы. Так было и сейчас, так будет и в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Ранее УЕФА уже отвечал на претензии России относительно формы сборной Украины.