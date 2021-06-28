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Бельгийский клуб не рассчитывает на украинского хавбека.

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко может покинуть Андерлехт в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Voetbal Belgie.

По информации источника, бельгийский клуб не рассчитывает на 30-летнего украинского хавбека, который теперь будет тренироваться отдельно от первой команды, когда вернется после Евро-2020 и отпуска.

Макаренко перебрался в Андерлехт летом 2018 года, но с зимы 2020 года до лета этого года выступал в аренде в составе Кортрейка.

В минувшем сезоне украинец провел 30 поединков, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.