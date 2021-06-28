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Защитник рискует остаться без двух крупных турниров с участием сборных его страны.

Пока обойма национальной сборной Испании готовится к поединку 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Хорватии, в национальных СМИ активно обсуждается вопрос заявки олимпийской сборной, которая под руководством Луиса де ла Фуэнте начнет свое участие на Олимпийских играх в Токио с 21 июля.

Ожидается, что на пресс-конференции 29 июня, в 12:00 по местному времени наставник огласит заявку своей национальной команды, куда, в большей степени, войдут представители команды U-21 образца 2019-го года, победившие на чемпионате Европы в своей возрастной категории, а также участники недавнего чемпионата Европы U-21 в Словении и три более опытных футболиста, возрастом старше 23-х лет.

В число последних, как ожидалось многими поклонниками "Фурии Роха", должен был войти и центральный защитник Серхио Рамос, который не так давно объявил о своем уходе из мадридского Реала.

Однако, согласно последним данным от ресурса Sport.es, тренерским штабом было принято не включать опытного футболиста в итоговый список из 22-х игроков, 18 из которых будут непосредственно попадать в заявки на игры, а четыре находиться в оперативном резерве.

При этом, выбор тренерского штаба олимпийской сборной Испании, по всей видимости, придется на кандидатуру полузащитника Реала Марко Асенсио.

Остается лишь отметить, что Луис де ла Фуэнте и так остался без четырех исполнителей, клубы которых воспользовались лазейкой в Регламенте ФИФА относительно национальных сборных, согласно которой Олимпийские игры не входят под протекторат данной организации и, как следствие, клубы могут отказывать ассоциациям своих стран в вызове футболистов на сборы.

Такой возможностью уже воспользовались в Манчестер Сити в отношении Феррана Торреса и Родри, в Наполи — Фабиан Руис, и в Роме — Борха Майораль.

Примечательно, что, согласно законам Испании, футболист не имеет права отказывать от вызова в национальную команду, а в случае невыполнения данного предписания будет лишен лицензии на занятие спортивной деятельностью, однако Регламент ФИФА перекрывает действие этой нормы.



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