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Нидерландский специалист лишился своей должности из-за поражения от Чехии в 1/8 финала Евро-2020

Королевский футбольный союз Нидерландов на своем официальном сайте объявил об увольнении Франка де Бура с поста главного тренера главной команды страны.

Изначально между нидерландским специалистом и KNVB была оговорена минимальная цель на Евро-2020 — выход в четвертьфинал турнира, однако "оранжевые" вылетели на стадии 1/8 финала.

Таким образом, стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, Нидерланды уверенно прошли групповую стадию турнира, обыграв Украину, Австрию и Северную Македонию, после чего в 1/8 финала сенсационно проиграли Чехии (0:2).

Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года после ухода Рональда Кумана в Барселону.