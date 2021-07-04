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Football.ua запускает опрос среди читателей.

Завершился последний матч четвертьфинала Евро-2020 и стали известны полуфиналисты турнира.

Сборная Италии сыграет против сборной Испании, а Англия померится силами со сборной Дании.

Шестого и седьмого июля состоятся полуфинальные матчи чемпионата Европы, а 11 числа будет финал.

Football.ua запускает опрос среди наших читателей, в котором предлагает спрогнозировать, кто же выиграет главный европейский международный турнир?



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