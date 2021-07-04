Воспитанник киевского Динамо стал игроком Жетысу.
Темур Парцвания, ФК Жетысу
04 июля 2021, 11:42
Украинский защитник Темур Парцвания продолжит свою карьеру в составе Жетысу, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Сроки соглашения или другие детали сделки с 29-летним украинцем не разглашаются. В новой команде он будет выступать по 77-м номером.
Напомним, Парцвания является воспитанником киевского Динамо. Ранее он выступал за такие клубы, как Десна, Олимпик и венгерская Кишварда.
Последним клубом Темура был Николаев, выступающий в Первой лиге Украины. В минувшем сезоне футболист провел 25 поединков, в которых отметился одним ассистом.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.