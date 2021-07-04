Другое

Воспитанник киевского Динамо стал игроком Жетысу.

Украинский защитник Темур Парцвания продолжит свою карьеру в составе Жетысу, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Сроки соглашения или другие детали сделки с 29-летним украинцем не разглашаются. В новой команде он будет выступать по 77-м номером.

Напомним, Парцвания является воспитанником киевского Динамо. Ранее он выступал за такие клубы, как Десна, Олимпик и венгерская Кишварда.

Последним клубом Темура был Николаев, выступающий в Первой лиге Украины. В минувшем сезоне футболист провел 25 поединков, в которых отметился одним ассистом.



Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.