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Две национальные сборные определят судьбу кубка Анри Делоне.

11 июля 2021 года — особый день в календаре футбольных болельщиков по всему миру, так как именно на эту дату запланировано проведение финального поединка чемпионата Европы-2020, который в ожесточенных сражениях продолжался ровно один календарный месяц до этого.

Наиболее значимая игра данного турнира на этот раз состоится ровно на том же месте, где и пройдут оба полуфинальных поединка — стадионе Уэмбли в Лондоне.

Бороться за право принять участие в этом торжественном мероприятии сохранили возможность лишь четыре сборные: Италии, Испании, Англии и Дании.

Матч между коллективами Роберто Манчини и Луиса Энрике состоится 6 июля, а команды Гарета Саутгейта и Каспера Хьюлманда свою игру проведут на сутки позже, 7 июля. Обе игры стартуют в 22:00 по киевскому времени — равно как и финальный матч Евро-2020.

Номинальными хозяевами решающего поединка будет сильнейшая команда из пары Италия — Испания.

Трибуны Уэмбли во время полуфинальных и финальной баталий будут заполнены около 65-ю тысячами болельщиков, что составялет около 72,5% от номинальной вместимости данной арены.

Football.ua организует для своих читателей текстовую трансляцию финального матча Евр-2020, которая начнется в 21:50 по киевскому времени.