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Вашему вниманию двенадцатый выпуск подкаста ПростоФутбол.

В субботу, 3 июля, сборная Украины уступила национальной команде Англии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 (4:0), в результате чего была вынуждена покинуть турнир.

В двенадцатом выпуске подкаста ПростоФутбол Podсast ведущие прошлись по всем главным моментам исторического матча против англичан и проанализировали основные компоненты команды Саутгейта, которые делают их топовой сборной, способной выиграть Евро.

Вашему вниманию ПростоФутбол Podcast #12: