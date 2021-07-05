Другое 05 июля 2021, 11:14 Англия. После матча. Нас раскатали или красиво обыграли? В чем фишка Саутгейта? — в подкасте ПростоФутбол Вашему вниманию двенадцатый выпуск подкаста ПростоФутбол. 05 июля 2021, 11:14 В субботу, 3 июля, сборная Украины уступила национальной команде Англии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 (4:0), в результате чего была вынуждена покинуть турнир. В двенадцатом выпуске подкаста ПростоФутбол Podсast ведущие прошлись по всем главным моментам исторического матча против англичан и проанализировали основные компоненты команды Саутгейта, которые делают их топовой сборной, способной выиграть Евро. Вашему вниманию ПростоФутбол Podcast #12: Просто Футбол Podcast · #12 Украина — Англия. После матча. Всё-таки раскатали или красиво обыграли? В чем фишка Саутгейта? Команды Англия Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте