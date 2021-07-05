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Бывший тренер Арсенала представил свое видение турнира.

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер презентовал свои идеи относительно нового формата чемпионата мира.

Французский функционер предложил сократить количество отборочных матчей на чемпионат мира с десяти до семи и провести их за 28 дней, а не 50, как это было ранее.

Кроме того, Арсен Венгер считает, что такие изменения позволят проводить чемпионат мира каждые два года.

"Пусть сборные команды собираются в октябре, за месяц проводят семь отборочных матчей, а потом финальный турнир в июне. Это приведет к меньшему числу поездок для игроков и снизит количество травм", — приводит слова француза Kicker.

Арсен Венгер заявил, что его идея — это то, что хотят болельщики.

"Чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, 2027 год – чемпионат Европы и другие турниры, а потом еще один чемпионат мира в 2028 году и так далее. Будет больше матчей плей-офф, меньше отборочных игр. Это то, что хотят болельщики".

Напомним, что ранее Джанни Инфантино заявил, что мечтает о том, чтобы на чемпионате мира играло 50 сборных.