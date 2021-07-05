Бывший тренер Арсенала представил свое видение турнира.
Арсен Венгер, getty images
05 июля 2021, 20:31
Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер презентовал свои идеи относительно нового формата чемпионата мира.
Французский функционер предложил сократить количество отборочных матчей на чемпионат мира с десяти до семи и провести их за 28 дней, а не 50, как это было ранее.
Кроме того, Арсен Венгер считает, что такие изменения позволят проводить чемпионат мира каждые два года.
"Пусть сборные команды собираются в октябре, за месяц проводят семь отборочных матчей, а потом финальный турнир в июне. Это приведет к меньшему числу поездок для игроков и снизит количество травм", — приводит слова француза Kicker.
Арсен Венгер заявил, что его идея — это то, что хотят болельщики.
"Чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, 2027 год – чемпионат Европы и другие турниры, а потом еще один чемпионат мира в 2028 году и так далее. Будет больше матчей плей-офф, меньше отборочных игр. Это то, что хотят болельщики".
Напомним, что ранее Джанни Инфантино заявил, что мечтает о том, чтобы на чемпионате мира играло 50 сборных.