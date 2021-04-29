Англия

Легендарный французский специалист высоко отозвался нынешнем наставнике "синих".

Бывший главный тренер Арсенала, а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер поделился мыслями о том, как изменилась игра Челси после назначения Томаса Тухеля.

"Эта команда претерпела множество изменений, а когда вы меняете более трех игроков, вам требуется больше времени, чтобы сплотить коллектив.

Очень трудно представить, как команда развивалась бы при Фрэнке Лампарде. Можно сказать лишь, что Тухель проделал отличную работу и добился сплоченности, веры и жажды побед.

Игроки Челси сейчас выглядят уверенными в себе. Думаю, стоит отдать ему должное за это", — сказал француз.

Ранее Арсен Венгер высказывался о проекте Суперлиги Европы.