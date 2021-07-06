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Football.ua расставил приоритетные даты в календаре для наших международных бойцов.

Еврокубковая кампания для Украины обещает не только стать достаточно увлекательной, но и начнется уже в предпоследнюю неделю июля с матчей полтавской Ворсклы во втором раунде квалификации к новосозданному турниру Лиге конференций УЕФА.

Помимо коллектива Юрия Максимова, ковалевский Колос также в числе первых от нашей страны получит возможность испытать уровень конкуренции в данном турнире, стартовав на одну ступень ближе к групповому этапу — с третьего раунда квалификации.

В Лиге Европы от Украины в этом году изначально стартует лишь один участник — луганская Заря. При этом, "мужики" также будут вынуждены проходить квалификацию. Благо, для них она будет состоять из одного раунда.

Что касается главного клубного турнира Старого Света, Лиги чемпионов УЕФА, то тут мы имеем возможность получить две команды на групповом этапе. Киевское Динамо, единственный клуб от Украины в грядущем сезоне, уже забронировало себе место на групповом этапе, благодаря триумфу в прошедшем розыгрыше украинской Премьер-лиги, а вот донецкому Шахтеру предстоит вспомнить тяготы старта с третьего раунда квалификации.

Что касается жеребьевок, то первой своих потенциальных соперников удалось узнать полтавской Ворскле еще 16 июня. Коллектив Юрия Максимова сыграет против победителя пары Ной (Армения) — КуПС (Финляндия), а ее гостевой и домашний матчи запланированы на 22 и 29 июля соответственно.

Затем, уже 2 августа, полтавчане, в случае успеха, вместе с Колосом будут смотреть за жеребьевкой третьего раунда квалификации, матчи которого состоятся 5 и 12 августа соответственно.

В этот же день, 2 августа, своих потенциальных соперников по плей-офф отбора к Лиге Европы УЕФА узнает и луганская Заря. Ее матчи состоятся 19 и 26 августа соответственно.

Для донецкого Шахтера эта дата также будет знаменательной, ведь "горняки" получат себе в пару соперника для третьего раунда квалификации, матчи которого состоятся 3/4 и 10 августа соответственно.

Киевскому Динамо начинать сезон европейского футбола предстоит позже всех от нашей страны, а состав своего квартета в Лиге чемпионов УЕФА "бело-синие" получат только 26 августа, после чего будут готовиться к матчу первого тура группового этапа, который состоится 14/15 сентября.