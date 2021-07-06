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Форвард будет завершать карьеру на малой родине.

Ранее, Football.ua сообщал информацию о том, что экс-футболист сборной Германии Лукас Подольски продолжит свою карьеру в польском клубе Гурник Забже, перейдя в его состав на правах свободного агента, спустя период выступлений в турецком Антальяспоре.

В конечном итоге, сам клуб сообщил официальную информацию о том, что культовый футболист вернется на свою малую родину, где проведет, как минимум, еще один год своей карьеры.

Примечательно, что местом рождения 36-летнего Подольски является город Гливице, который отдален от Забже чуть менее чем на 13 км. Это стало поводом новой команде немецкого футболиста выпустить специальные футболки для фанатов, которые посвящены возвращению Лукаса в родной регион.

Стоит отметить, что свои первые шаги в футболе Подольски делал уже в Германии, после чего выступал на разных этапах карьеры за Кельн, Баварию, лондонский Арсенал, миланский Интер, японский Виссел Кобе и турецкий Галатасарай.

На данный момент, на счету Лукаса 581 матч в профессиональной клубной карьере, в которых он стал автором 210 голов и 118 результативных передач.