Бывший форвард сборной Германии вернется в Польшу.
Лукас Подольски, Getty Images
06 июля 2021, 00:26
Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски продолжит свою карьеру в составе польского клуба Гурник Забже. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, польский клуб уже согласовал контракт с 36-летним форвардом, который будет рассчитан до лета 2022 года. Официального объявления пока нет, но польский клуб уже успел опубликовать ролик с предвкушением трансфера.
Футболист с польскими корнями сделал выбор в пользу Гурника, несмотря на то, что у него были предложения от мексиканского Керетаро, бразильской Форталезы, а также катарских и турецких клубов.
Последним клубом Лукаса был турецкий Антальяспор, за который он выступал на протяжении последних двух лет. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
До перехода в турецкий чемпионат, Подольски выступал в составе таких клубов, как Кельн, Бавария, Арсенал, Интер, Галатасарай и Виссел Кобе.