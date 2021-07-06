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Бывший форвард сборной Германии вернется в Польшу.

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски продолжит свою карьеру в составе польского клуба Гурник Забже. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, польский клуб уже согласовал контракт с 36-летним форвардом, который будет рассчитан до лета 2022 года. Официального объявления пока нет, но польский клуб уже успел опубликовать ролик с предвкушением трансфера.

Футболист с польскими корнями сделал выбор в пользу Гурника, несмотря на то, что у него были предложения от мексиканского Керетаро, бразильской Форталезы, а также катарских и турецких клубов.

Последним клубом Лукаса был турецкий Антальяспор, за который он выступал на протяжении последних двух лет. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

До перехода в турецкий чемпионат, Подольски выступал в составе таких клубов, как Кельн, Бавария, Арсенал, Интер, Галатасарай и Виссел Кобе.