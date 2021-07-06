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В данном турнире "желто-синих" заменит национальная команда Швейцарии.

Украинская ассоциация футбола приняла решение не отправлять сборную Украины по пляжному футболу на предстоящий чемпионат мира, который состоится в России в августе этого года.

Как сообщает официальный аккаунт Российского футбольного союза в Telegram, подопечных Николая Костенко на этом международном форуме заменит сборная Швейцарии, которая заняла пятое место по итогам отборочного этапа.

Официальной информации от УАФ пока не поступало. Вашему вниманию заявление Российского футбольного союза касательно сложившейся ситуации:

"FIFA получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

Национальная сборная Украины по пляжному футболу обеспечила себе квалификацию на чемпионат мира, заняв второе место на недавнем европейском отборочном турнире. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора".