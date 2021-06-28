Украина

Финальная стадия чемпионата мира пройдет в Москве в августе.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с возможным отказом сборной Украины по пляжному футболу от участия в финальной части чемпионата, которая пройдет в России в августе этого года.

"На данный момент четко не могу ответить на вопрос, будет ли Украина бойкотировать финальную часть чемпионата мира по пляжному футболу в России. Пока что все наше внимание сосредоточено на Евро-2020, в котором наша национальная сборная продолжает принимать участие

Думаю, что по окончании Евро будет решен и вопрос с финальной частью чемпионата мира по пляжному футболу. Если говорить о моем частном мнении, то я был бы против поездки сборной Украины в Россию. Однако решение будет коллегиальным после Евро", — приводит слова Записоцкого Meta-ratings.

Напомним, сборная Украины заняла второе место в отборочном этапе ЧМ-2021 и получила прямую путевку в основную часть турнира.



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