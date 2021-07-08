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Football.ua представляет вашему вниманию свой список самых "горячих" возможных переходов в летнее трансферное окно.

Трансферы — одна из самых интригующих вещей в современном футболе, которую просто невозможно игнорировать. Ежедневно спортивные издания по всему миру порождают множество новых слухов касательно будущего того или иного футболиста. Этот эффект особенно усиливается в периоды открытия трансферного окна, когда клубы по всей Европе активно работают над усилением своим составов и поиском необходимых для себя игроков. Все-таки результаты следующего сезона во многом зависят от успешных подписаний новичков, поэтому процессы осуществления трансферов требуют немало времени.

Огромных инвестиций клубам, претендующим на самые престижные трофеи, как правило, редко удается избежать, поэтому ежегодно (чаще — летом, реже — зимой) медийное пространство "взрывается", когда кому-то все-таки удается заполучить звезду мирового масштаба или крайне перспективного проспекта за большие деньги. Football.ua собрал для вас список потенциальных вероятных переходов в текущее трансферное окно, которые имеют все перспективы вызвать вышеупомянутый эффект у футбольной общественности.

P. S. В данной подборке вы не найдете такие примеры, как Джанлуиджи Доннарумма в ПСЖ, ведь его трансфер (и ему подобные) состоятся с вероятностью в 99,9%.

Эдуардо Камавинга

Возраст: 18

Позиция: центральный полузащитник

Нынешний клуб: Ренн

Потенциальные покупатели: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Бавария, ПСЖ и другие

Стоимость (по Transfermarkt): 55 миллионов евро

Фамилия Камавинги уже не первый сезон фигурирует в прессе. Юного француза ангольского происхождения называют одним из самых перспективных футболистов нашего времени, поэтому список европейских грандов, пытающихся забрать из Ренна эту потенциальную звезду, весьма велик.

Бывший тренер мадридского Реала Зидедин Зидан является большим поклонником таланта Камавинги, поэтому именно "сливочные" долгое время считались главными претендентами на подписание 18-летнего хавбека. Однако с уходом Зидана из Реала чаша весов склонилась в пользу другого европейского топ-клуба, Манчестер Юнайтед, который активно контактирует с окружением футболиста и пытается оформить его переезд на Олд Траффорд уже этим летом.

The Guardian пишет, что Ренн готов отпустить Камавингу за 30 миллионов евро, так как его контракт истекает летом 2022 года. Сумма более чем подъемная для любого гранда, но главная трудность для всех — удовлетворить запросы самого вундеркинда. Учитывая множество заинтересованных в Эдуардо сторон, его трансфер будут определять даже незначительные мелочи, вплоть до показа видео с атмосферной поддержкой фанатов на стадионе (Холанд не даст соврать).

Миралем Пьянич

Возраст: 31

Позиция: центральный полузащитник

Нынешний клуб: Барселона

Потенциальные покупатели: Ювентус, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед

Стоимость (по Transfermarkt): 20 миллионов евро

Миралем Пьянич, мягко говоря, не прижился на Камп Ноу, где последний год было неисчисляемое количество скандальных околофутбольных ситуаций. Ненужная Барселоне шумиха практически окончательно сошла на нет с приходом Жоана Лапорты на пост президента клуба вместо Жозепа Бартомеу. Только вот руководство сменилось, а финансовые проблемы остались. Остался неизменным и статус Пьянича в команде, на которого прям откровенно не рассчитывает главный тренер Рональд Куман.

Об этом свидетельствует недавнее предложение боснийцу от Барселоны расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Да, Пьянич ответил боссам "сине-гранатовых" отказом, но вряд ли его желание сменить клубную прописку осталось в далеком прошлом. Возвращение Макса Аллегри в Ювентус — одна из причин, почему 31-летний полузащитник может вновь надеть футболку "старой синьоры", однако наиболее вероятным развитием событий сейчас выглядит переход в лондонский Тоттенхэм.

Эрлинг Холанд

Возраст: 20

Позиция: форвард

Нынешний клуб: Боруссия Дортмунд

Потенциальные покупатели: Челси, Реал Мадрид, Бавария и другие

Стоимость (по Transfermarkt): 130 миллионов евро

Этот парень еще нескоро даст покой ньюсмейкерам, ведь сегодня он уступает по трансферной стоимости только нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе. То, что заполучить Холанда в свою команду хотят абсолютно все гранды, не является каким-то секретом. Весной этого года отец футболиста Алфи Холанд и агент Мино Райола даже успели устроить "турне" по офисам некоторых европейских топ-клубов, чтобы оценить имеющиеся предложения и перспективы, но из-за последствий пандемии те же Реал или Барселона пока не готовы идти на такие огромные траты.

Насколько эти траты огромные? Ну, финансовые запросы нынешнего клуба Эрлинга, дортмундской Боруссии, всем известны. Этим летом руководство "шмелей" готово отпустить Холанда только в том случае, если поступит предложение в размере 150 миллионов евро. Сумма действительно немаленькая, и это только компенсация за трансфер! Личный контракт и агентские — уже совершенно другой разговор.

Да, нельзя забывать, спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк уже успел сообщить, что Эрлинг Холанд будет выступать за "шмелей" в предстоящем сезоне, но подобные высказывания раньше касались и Джейдона Санчо, и Усмана Дембеле, разве нет? Очевидно, что вопрос только в деньгах, а где деньги — там владелец Челси Роман Абрамович. Именно лондонский клуб на данном этапе лидирует в гонке за 20-летним норвежским бомбардиром, но до финиша этой гонки, конечно, еще очень далеко.

Мануэль Локателли

Возраст: 23

Позиция: центральный полузащитник

Нынешний клуб: Сассуоло

Потенциальные покупатели: Ювентус, Арсенал

Стоимость (по Transfermarkt): 35 миллионов евро

Локателли стал неотъемлемой частью системы Роберто Де Дзерби в Сассуоло, поэтому совсем не удивляет тот факт, что итальянский специалист хотел бы забрать молодого полузащитника и в донецкий Шахтер. Но выступления Локателли на Евро-2020 в составе сборной Италии наглядно показали: переезд в УПЛ для него, при всем уважении, стал бы очевидным шагом назад.

Мануэль Локателли уже доказал своей зрелой игрой, что готов "зажигать" в лидирующих клубах лучших европейских чемпионатов. Туринский Ювентус — главный фаворит на то, чтобы осуществить трансфер итальянского хавбека после Евро-2020, но есть и другие варианты за пределами Серии А.

Как сообщил генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали, лондонский Арсенал, затеявший перестройку состава, сделал официальное и "внушительное" предложение по Локателли. Пока "канониры" находятся в выжидательной позиции и надеются, что переговоры "нероверди" с Ювентусом зайдут в тупик. Хотя, справедливости ради, условия контракта с самим футболистом туринцы уже согласовали.

Рафаэль Варан

Возраст: 28

Позиция: центральный защитник

Нынешний клуб: Реал Мадрид

Потенциальные покупатели: Манчестер Юнайтед

Стоимость (по Transfermarkt): 70 миллионов евро

Вслед за Серхио Рамосом покинуть мадридский Реал этим летом может и второй ключевой центральный защитник команды. Манчестер Юнайтед уже давно проявляет интерес к Рафаэлю Варану, но сейчас этот интерес более чем реально можно воплотить в настоящий трансфер.

По информации СМИ, манкуниацы, пребывающие в поисках нового центрбека в пару к Гарри Магуайру, близки к достижению договоренности с Вараном касательно условий будущего соглашения. Упрощает процесс оформления трансфера и то, что мадридский Реал не намерен препятствовать уходу француза ввиду его истекающего контракта в следующем году.

50 миллионов евро — именно за такую сумму "сливочные" готовы расстаться с Рафаэлем Вараном, что весьма существенно, ведь предстоящей зимой футболист сможет договориться с другим клубом и впоследствии покинуть Мадрид абсолютно бесплатно летом 2022 года.

Жюль Кунде

Возраст: 22

Позиция: центральный защитник

Нынешний клуб: Севилья

Потенциальные покупатели: Реал Мадрид, Барселона, Арсенал, Манчестер Юнайтед

Стоимость (по Transfermarkt): 60 миллионов евро

Еще одним лакомым кусочком на рынке центральных защитников является Жюль Кунде из Севильи. 22-летний француз в конце мая признался, что всерьез раздумает о смене команды в летнее трансферное окно: "Я сейчас нахожусь в отличном клубе, но, очевидно, я хотел бы развиваться в более крупной команде. Посмотрим, что нас ждет в будущем, но сейчас я сказал о том, что думаю. Мне бы хотелось уйти".

Кунде был услышан представителями европейских грандов, которые буквально выстроились в очередь со своими предложениями. Так, новоиспеченный главный тренер Реала Карло Анчелотти уже успел определить француза в качестве своей первой цели на трансферном рынке, но для заключения успешной сделки придется не только удовлетворить требования Севильи (около 80 млн евро), но и выиграть конкуренцию как минимум у Манчестер Юнайтед и Барселоны (Арсенал интересовался, но отдал предпочтение Бену Уайту из Брайтона).

Сауль Ньигес

Возраст: 26

Позиция: центральный полузащитник

Нынешний клуб: Атлетико

Потенциальные покупатели: Ювентус, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Бавария

Стоимость (по Transfermarkt): 40 миллионов евро

В 2017 году Сауль Ньигес подписал удивительно долгосрочный контракт с мадридским Атлетико на девять лет с суммой отступных 150 миллионов евро, однако это не мешало таким топам, как Бавария, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ювентус и ПСЖ, каждое трансферное окно проявлять к нему интерес.

Это летом не стало исключением из правил, особенно после того, как стало известно о предстоящем подписании "матрасниками" Родриго Де Пауля из Удинезе. По неофициальной информации, аргентинский креативщик переедет в Мадрид после Копа Америка и станет новым серьезным конкурентом для атакующих полузащитников команды Диего Симеоне.

Что касается Сауля, то говорить о том, что он точно покинет летом Атлетико, слишком преждевременно. Известно, что Манчестер Сити, как и год назад, интересен вариант с подписанием испанского хавбека, но проблемой является вышеупомянутый долгосрочный контракт игрока до 2026 года. Именно это позволяет Атлетико диктовать свои условия (например, предложенный обмен на Бернарду Силву) и отпугивать потенциальных покупателей.

Джек Грилиш

Возраст: 25

Позиция: плеймейкер

Нынешний клуб: Астон Вилла

Потенциальные покупатели: Манчестер Сити, Челси и другие клубы АПЛ

Стоимость (по Transfermarkt): 65 миллионов евро

Одна из наиболее интересных трансферных саг текущего лета обещает образоваться вокруг возможного перехода полузащитника бирмингемской Астон Виллы Джека Грилиша в стан Манчестер Сити. Действующий чемпион Англии определил английского креативщика в качестве одной из двух главных целей на текущее трансферное окно, но официальные переговоры планируются после завершения Евро-2020.

Нельзя и игнорировать недавнее подписании Астон Виллы, ставшее рекордным в истории клуба. Плеймейкер Норвича Эмилиано Буэндия присоединился к бирмингемцам, что невольно порождает догадки о готовности руководства "львов" попрощаться с Грилишем.

Понятное дело, что один из лучших распасовщиков АПЛ имеет и серьезный ценник. По разным данным, Астон Вилла хочет заработать на продаже Грилиша примерно 100 миллионов евро, что является существенной суммой даже для Манчестер Сити, не говоря уже о других клубах. На данном этапе "горожане" могут позволить себе только один многомиллионный трансфер, при чем у них есть и более проблемная позиция. О ней сейчас и поговорим.

Харри Кейн

Возраст: 27

Позиция: форвард

Нынешний клуб: Тоттенхэм

Потенциальные покупатели: Манчестер Сити, Челси и другие клубы

Стоимость (по Transfermarkt): 120 миллионов евро

Помимо Джека Грилиша, еще одной главной целью Манчестер Сити в летнее трансферное окно стал нападающий Тоттенхэма Харри Кейн. После ухода Серхио Агуэро в Барселону на правах свободного агента именно позиция центрфорварда в команде Хосепа Гвардиолы больше всего нуждается в усилении (хотя, если честно, нуждалась она в усилении и по ходу прошлого сезона). Амбициозный Кейн, уставший от отсутствия трофеев в Северном Лондоне, — идеальный вариант для "горожан", но и тут существуют свои проблемы.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити уже успел предложить Тоттенхэму за Харри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром и ассистентом прошлого сезона АПЛ, аж 100 миллионов фунтов (116 млн евро), однако "шпоры" изо всех сил пытаются удержать своего лидера и готовы отклонить даже такое весомое предложение.

Ввиду этого манчестерский гранд подготовил альтернативные варианты для успешного осуществления трансфера Кейна. Так, "горожане" готовы включить в сделку по английскому форварду своего игрока/игроков, в число которых входят Рахим Стерлинг, Эмерик Ляпорт и Габриэль Жезус. Вполне возможно, это также делается для того, чтобы сохранить средства и на трансфер вышеупомянутого Грилиша (подписать его вместе с Кейном), но об этом всём мы сможем узнать только после Евро-2020.

Криштиану Роналду

Возраст: 36

Позиция: форвард

Нынешний клуб: Ювентус

Потенциальные покупатели: Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед, Спортинг Лиссабон

Стоимость (по Transfermarkt): 45 миллионов евро

Завершим мы наш список, пожалуй, именно Криштиану Роналду. Будем откровенны, даже в возрасте 36 лет звездный португалец способен дать фору если не любому форварду, то почти любому, поэтому его авторитетная персона не помешала бы многим грандам.

После провального сезона Ювентуса на всех фронтах пресса чего только не успела написать о Роналду, который, к слову, стал лучшим бомбардиром Серии А. Якобы из-за недовольства положением дел в стане "старой синьоры" КриРо хочет сменить клубную прописку, но для этого он должен согласиться на снижение заработной платы (нынешний годовой оклад в Ювентусе составляет 30 млн евро).

И если сомнений в том, что тот же Месси в итоге подпишет новый контракт с Барселоной, практически нет, то вот в случае с Роналду не все так однозначно. Главный на него претендент — это Пари Сен-Жермен, который решил этим летом окончательно "взорвать" трансферный рынок ради долгожданной Лиги чемпионов, но также в прессе фигурировали варианты с возвращением в МЮ и лиссабонский Спортинг. Последний вариант уже успели опровергнуть, ведь все-таки Криштиану пока рано ехать доигрывать в Португалию, а вот переход в Манчестер Юнайтед или ПСЖ звучит намного интереснее.

Никита Евтушенко, Football.ua