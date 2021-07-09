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Возрастной специалист может возглавить "оранжевых" в третий раз в своей тренерской карьере.

Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после того, как его команда вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала от Чехии.

В связи с этим Королевский футбольный союз Нидерландов начал поиски нового наставника главной команды страны, при этом первым кандидатом на эту должность считался именитый специалист Луи ван Гаал, о чем сообщалось ранее.

Данную информацию подтверждает нидерландское издание AD, которое утверждает, что переговоры между представителями Королевского футбольного союза Нидерландов и Луи ван Гаалом уже ведутся.

Если руководству KNVB удастся договориться с 69-летним специалистом, последний опыт работы которого на тренерском мостике пришелся на май 2016 года в Манчестер Юнайтед, то он возглавит сборную Нидерландов в третий раз в своей карьере (после периодов 2000-2001 и 2012-2014).