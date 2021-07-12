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Обзор итальянской спортивной прессы после финала чемпионата Европы.

Европейские СМИ отмечают победу сборной Италии. Например, обложки испанских Marca и, особенно, As не отличить от итальянских газет: радость "скуадры адзурры" и даже слова на итальянском языке. Мы, впрочем, остановимся о том, что пишут в стране, которая проснулась в статусе чемпионов Европы.

La Gazzetta dello Sport

"Слишком хорошо", – не верит случившемуся первая полоса "Гадзетты". "Италия, ты – королева!", – это уже заголовок отчёта о матче, намекающий на соперника по финалу.

"Да, кубок вернулся домой. Наш, впрочем, кубок. Спустя 53 года Италия – вновь чемпион Европы. И как прекрасно это было! Мы выиграли в серии пенальти после пулемётной очереди эмоций, которые не забудем". Игру называют сложной, успех команды Манчини – более чем заслуженным. "Когда ещё итальянская команда приезжала на Уэмбли и держала мяч 65% игрового времени? Когда ещё случался финал большого турнира с таким доминированием одной из команд? Это – наша большая гордость: мы выиграли чемпионат Европы не потому что были самыми крепкими и хитрыми, а потому что лучше играли в футбол".

Оценки участниками матча пестрят высочайшими баллами. Манчини получил максимальные 10 баллов – когда, если не сейчас использовать эту возможность? "Он хотел этого, он дал нам веру и он победил. Лучший за три года по технике, тактике, управлению и моральному духу".

Среди футболистов итальянской команды "Гадзетта" выделила Доннарумму и Бонуччи – оба получили по 9 баллов. Джиджо ставят в один ряд с Дзоффом и Буффоном, а также намекают, что он может претендовать на Золотой мяч. Лишь на полбалла от них отстал Кьеллини, не оставивший ни миллиметра Харри Кейну. Самые низкие баллы (5) достались Барелле ("не тот Евро, которого мы от него ждали") с Иммобиле, который будто играл отдельно от команды.

Заметим, что "Гадзетта" достаточно высоко оценивает англичан: Пикфорд, Триппье, Шоу и Кейн получили по 7 баллов. Такая же оценка у Гарета Саутгейта. "Он хорошо начал со схемой в три защитника и быстрым английским темпом, но затем обнаружилась привычная игра Италии, и футбол вернулся домой (к нам домой)". Худшие – Маунт, Хендерсон, Рэшфорд и Сака, которым выставили "пятёрки".

Имеется статья за авторством Клаудио Раньери – пожалуй, идеальный выбор колумниста на такой финал. "Этот матч – шедевр, на который способен наш футбол. Мы страдали на первых минутах, что затруднило наш вход в игру, но уже в концовке первого тайма начали играть, а после перерыва началось невероятное – мы закрыли Англию на её половине поля. […] И как хороша была тишина, этот ступор публики на Уэмбли. Мы были одни против всех, с огромным дисбалансом по болельщикам, и теперь видеть праздник у нас на родине – настоящее счастье. Манчини дал понять Европе и миру, что мы – не катеначчо. Мы – много большее".

Оставшиеся страницы "Гадзетты" затрагивают целую уйму всего, связанного с Евро. Отдельно – эмоции Манчини, который рыдал от счастья в объятиях своего друга Виалли. Роберто за три года поднял "скуадру" в рейтинге ФИФА с 20-го места на 4-е. Италия не находилась так высоко с 2013 года.

Целая страница посвящена тому, как вырастут цены на футболистов "скуадры", которые могут в ближайшее время сменить клуб: речь о Локателли (его переход в Ювентус считается решённым на 90%), Берарди, Пессине и даже Инсинье. Также наверняка подорожает Федерико Кьеза. Наконец, пишут о перспективах сборной – в частности, чемпионате мира в Катаре, куда Италия в случае успешного прохода квалификации отправится одним из фаворитов.

Corriere dello Sport

Другой флагман итальянской спортивной прессы радуется в схожем духе: заголовок "Он наш!" (о кубке), футбол вернулся к нам домой, первый титул Евро спустя 53 года и.т.д.. "Мы заслужили этот триумф, мы победили всё и всех: 70 тысяч англичан, королевскую семью, УЕФА, скептиков, британский оптимизм, Бориса Джонсона. Слёзы Манчини – приз за экстраординарную работу. Я пишу и мне плохо. Мне плохо и мне хорошо", – так эмоционально прыгают мысли Ивана Дзадзаррони, главного редактора "Коррьере". Повод того стоит. "Мы вернулись на верхний этаж мирового футбола. Великий Позор отбора к ЧМ-2018 превращён в незабываемый случай. Это заслуга Роберто Манчини – модерниста, но ни в коем случае не постмодерниста. Он показал, что можно делать отличные вещи, имея под рукой не миллионы, а идеи".

Здесь пожалели "десятки", ограничившись максимум 9 баллами: столько получили Манчини и Доннарумма ("Сильнейший голкипер мира"). Бонуччи, Кьеллини и Кьеза – по 8 баллов. Особенно радуются за Леонардо: "Самый возрастной игрок, забивавший в финале Евро, показал энтузиазм юного парня". Зато "Коррьере" не ставил низкие баллы. Эмерсон и Ди Лоренцо получили по 7,5, а Барелла с Иммобиле – по 6. Среди англичан выделяют Пикфорда (8) и Рэшфорда (5), который вышел ради удара с "точки", но поменял ход событий в пользу Италии.

Особое внимание уделяют тактической перестройке, которую затеял Манчини по ходу встречи, убрав с поля Иммобиле. На месте центрфорварда в зависимости от ситуации оказывались Берарди, Инсинье, Кьеза и даже Бернардески – вплоть до выхода Белотти. "Защита англичан потеряла какую-либо связь и оказалась в непростом положении". По мнению журналиста, именно благодаря этому решению итальянцы смогли переломить ход матча.

Отдельные статьи посвящены главным героям финала и всего турнира – Доннарумме, Бонуччи и Кьеллини. Также выделяют поступок Спинаццолы, который после тяжёлой травмы и операции всё равно прибыл в Лондон поддержать товарищей и, передвигаясь на костылях, радовался общему триумфу.

Tuttosport

"Да, чемпионы Европы – это мы!", – утверждает заголовок туринского издания. Редакционная статья наполнена гордостью: "Поднимай кубок, Кьеллини. Поднимай и держи его, чтобы все его увидели и поняли: под крышей Европы остались только мы. Пятьдесят три года мы гнались за этим титулом, с тех пор как Валькареджи добыл его в 1968-м. Валькареджи, который выиграл для "адзурри" первый трофей после мундиалей Поццо 1934 и 1938 годов, перед триумфами Беарзота, Липпи и теперь Манчини. Манчини – чудесный провидец, реставратор сборной, которая рассыпалась той проклятой ночью 13 ноября 2017 года. Манчини собирал её три года. Он поменял менталитет, игру и перспективы этой ныне сумасшедше красивой Италии. Манчини, который в первый же день работы тренером сборной сказал: "Я выведу вас в финал и мы его выиграем". Так поднимай же кубок, Кьеллини, потому что мы – чемпионы Европы в магический день сродни 11 июля тридцать девять лет назад в Мадриде".

"Туттоспорт" оказался наиболее щедрым: «десятки» получили и Манчини, и Доннарумма. Не обошлось без поэтической характеристики игры голкипера: "Доннарумма поставил свою подпись под европейским титулом, подтвердив, что он – настоящая стена. Санчо и Сака растаяли напротив его силуэта". В составе англичан лучшим признали автора гола Шоу (7,5), но столько же получил и Саутгейт ("Он внимательно изучил все возможные контрмеры по обезвреживанию игры сборной Италии. У его Англии есть душа и будущее"). Интересно, болельщики сборной Англии согласны с такой характеристикой?

Радость за ювентийцев Бонуччи, Кьеллини и Кьезу естественна. Федерико, получившему травму накануне овертайма, сочувствуют, признавая также, что он на глазах становится "большим" игроком. Из оригинального – параллель с Евро-2012. "От Киева-2012 до Уэмбли-2021. Девять лет до нового финала "адзурри". Те же эмоции и очень похожие команды, но в Украине тогда дела пошли плохо – 0:4 от испанцев. Но нам тогда очень, очень не повезло". Воспоминание о том матче делает вчерашнюю победу особенно сладостной, пока фотографии ликующих болельщиков из Рима, Милана, Болоньи, Пармы и других городов Италии заполняют страницы всех итальянских газет.