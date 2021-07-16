Другое

Предлагаем вашему вниманию наш рейтинг неудачных действий игроков.

В цикле подведения итогов чемпионата Европы по футболу 2020 года мы предлагаем вам освежить в памяти не столь затертые, но от того не менее разочаровывающие и эпические фейлы, произошедшие на турнире.

Эпик-фэйл Мартина Дубравки в игре со сборной Испании на групповом этапе

Словакия и без того имела маловато шансов сдержать разбушевавшихся испанцев, намеренных после ничьих со шведами и поляками разнести в щепки боевую команду Штефана Тарковича, а тут еще такой нелепый автогол.

Голкипер Ньюкасла Мартин Дубравка, по иронии судьбы, до этого спасавший словаков от верного гола (в частности, потащив пенальти от Альваро Мораты), в попытке вынести на угловой пикировавший обратно в поле мяч, попросту срезал его в собственные ворота!

Если бы подобный эпизод случился в Украине, кто-то наверняка заподозрил бы кипера в игре "на контору", а так несколько потерявшие концентрацию "соколики" были беспощадно разбиты Испанией со счетом 5:0.

Опрометчивый пас назад на Унаи Симона в исполнении Педри в игре с Хорватией

В поединке 1/8 финала с Хорватией теперь уже футболисты "красной фурии", а, точнее, Унаи Симон, побывали в шкуре Мартина Дубравки и его честолюбивой компании.

Банальная передача назад на вратаря в исполнении полузащитника испанцев Педри не таила в себе ничего опасного, однако неудачная обработка игрового снаряда от кипера Атлетика из Бильбао превратила данный эпизод в голевой.

Как говорится, такое лучше раз увидеть, чем сто раз услышать! Чести ради, пропущенный мяч лишь дополнительно раззадорил "фурию роху", в итоге добывшую победу со счетом 5:3, а сам Унаи успел после того фэйла совершить ряд выдающихся спасений.

Ошибка Романа Зобнина, приведшая к голу "Юрари" Поульсена

Смотреть с 2:30.

В поединке против сборной Дании в третьем туре группового этапа Россия рассчитывала хотя бы на ничью, которая практически гарантированно вывела бы ее в 1/8 финала Евро-2020, однако с такими ошибками, как у Романа Зобнина, попросту подарившего гол "Юрари" Поульсену, претендовать на что-то серьезное во встрече с "датским динамитом" было довольно сложно.

Кикс Томаса Мюллера в 1/8 финала с Англией

Смотреть с 3:55.

В тягучей и тяжелой игре против англичан Томас Мюллер, вернувшийся в сборную Германии аккурат к старту на чемпионате Европы, мог стать спасителем нации, если бы при счете 0:1 в пользу "трех львов" на последних минутах реализовал вот этот момент. А так, сработало старое/доброе футбольное правило, и вскоре Англия расписалась в воротах Мануэля Нойера еще разок.

"Прогулка" кипера шотландцев Дэвида Маршалла, увенчавшаяся "тандерболом" в исполнении Патрика Шика

Патрик Шик провел блестящий турнир в составе приятно удивившей сборной Чехии, однако все запомнят, конечно же, его сумасшедший гол многострадальной Шотландии с 45 метров (самый дальний гол на чемпионатах Европы с 1980 года, на минуточку!). Сие взятие ворот стало возможным при посильном участии голкипера "кельтов" – Дэвида Маршалла, о котором так и хотелось сказать: "Девіде, де ти гуляв?!"