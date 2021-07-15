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Предлагаем вам рейтинг тех, кто не показал ожидаемого уровня.

Между играми футболистов за клубы и родные национальные сборные не всегда можно поставить знак равенства. Особенно четко это проявляется на международных турнирах, где ответственность, возложенная на игроков, зачастую достигает своего апогея. Кто-то оправдывает доверие со стороны фанатов, а кто-то его подводит. Евро-2020, конечно же, не стало исключением из правил. Мы решили составить свой рейтинг тех, кто разочаровал нас на прошедшем чемпионате Европы.

С нетерпением ждем ваши варианты в комментариях, а также сразу оговоримся, что мы старались не добавлять сюда вполне очевидные кандидатуры, вроде Эдена Азара, который уже давно превратился лишь в тень некогда одного из ярчайших и крутейших футболистов в мировом футболе.

Артем Дзюба (Россия)

Начнем с капитана российской сборной, предсказуемо провалившейся на минувшем чемпионате Европы.

На турнир "бело-сине-красные" отправлялись с надеждами побороться за выход из группы хотя бы с третьей позиции, однако на сей раз, в отличии от домашнего мундиаля трехлетней давности, ставка на вертикальный футбол на "столба" в штрафной не сработал. Тройка форвардов россиян оказалась однотипной, а главный из них, Дзюба, провел довольно невзрачный турнир, особенно на контрасте с ЧМ-2018.

Артем стал лидером на групповом этапе по выигранным верховым единоборствам, вот только это абсолютно не помогло бомбардиру отличится хотя бы раз на Евро-2020. Команда уже экс-тренера Станислава Черчесова сумела проявить свои лучшие качества лишь с аутсайдером своего квартета – Финляндией, получив полную кошелку и от бельгийцев, и от датчан.

Виталий Миколенко (Украина)

Нельзя сказать назвать выступления Виталия Миколенко на Евро настоящим фиаско, или чем-то в этом роде (92% выигранных дуэлей один в один в обороне тому подтверждение), но мы все же добавим сюда фуллбека киевского Динамо.

Формация сборной Украины не позволяла Виталию проявить свои сильные качества в атаке (речь о его фирменных подключениях по флангу), а его действия в обороне оставили легкий осадок, безусловно, сразу же вспоминается поединок с Нидерландами в первом туре, где Миколенко оказался непосредственно причастен к двум взятиям ворот в исполнении "оранье".

Бурак Йылмаз (Турция)

Сборная Турции стала весьма неприятным открытием Евро-2020, умудрившись проиграть все поединки на групповом этапе в довольно проходной группе с Италией, Швейцарией и Уэльсом. Уж набрать три/четыре очка с теми "нати" и валлийцами "янычарам" было точно под силу!

Выделять отличившихся со знаком "минус" в команде Шенола Гюнеша можно многих – Сеюнджю, Демирала, того же Хакана Чалханоглу, который, такое ощущение, был сосредоточен на переходе из Милана в Интер, но в первую очередь, безусловно, Бурака Йылмаза, который обязан был повести "полумесяцев" за собой, а на деле выглядел ужасно.

Достаточно сказать, что форвард сенсационного Лилля вошел в семерку игроков с наибольшим количеством ударов в среднем за игру, однако стал единственным в этой компании, кому не удалось сделать на Евро ни одного результативного действия! Зато на пару с Артемом Дзюбой некогда третий бомбардир сезона в Лиге чемпионов наряду с Лионелем Месси стал лидером по количеству попаданий в офсайд.

Вот так бесславно закончился, скорее всего, последний чемпионат Европы в карьере весьма недооцененного футболиста, которому совсем скоро исполнится 36 лет.

Анте Ребич (Хорватия)

Уже в отборе на Евро-2020 стало понятно, что смена поколений у хорватской сборной не сулит им ничего хорошего в ближайшей перспективе. Уход Субашича, Ракитича и особенно Манджукича, некогда основного забивалы "шашечных", заметно ударил по действующим финалистам чемпионата мира.

Новая гвардия во главе с Николой Влашичем и другими пока что не компенсировала уход Марио из сборной, а если еще и ветераны подводят, то это точно атас.

Вспомните игру Анте Ребича на ЧМ-2018, где он терзал оборону сборной Аргентины, и сравните ее с выступлениями на минувшем континентальном форуме. Разительный контраст!

От одного из лидеров Милана (11+4 по гол+пас в минувшем сезоне) ожидали куда более интересных и эффективных решений в созидании, но тщетно. Анте еще и стал худшим игроком в обойме "ватрени" по средней оценке от Whoscored, словом, провал да и только.

Гжегож Крыховяк (Польша)

Села в лужу на этом чемпионате Европы и сборная Польши, от которой многие ожидали успешной борьбы за выход в плей-офф, да и наличие фактора-икс, Роберта Левандовски, также добавляло оптимизма поклонникам "кадры", но поляки в очередной раз выступили в своих худших традициях на крупных турнирах в этом веке.

С момента исторического четвертьфинала на Евро-2016 многие лидеры команды постарели и заметно потеряли в качестве. Самый яркий пример такого регресса – полузащитник московского Локомотива Гжегож Крыховяк.

В стартовой встрече против главного аутсайдера квартета – Словакии, кипер "орлов" Войцех Щенсны умудрился отметиться автоголом, а "Крыха" и вовсе откровенно подставил свою команду, схлопотав удаление в середине второго тайма. Вскоре подопечные Паулу Соузы пропустили итоговый мяч от Милана Шкриньяра после углового, что в итоге стало решающим фактором невыхода в 1/8 финала.

В ключевой игре со Швецией вернувшийся после дисквалификации Крыховяк также выступил невзрачно, а одних голевых подвигов Левандовски Польше не хватило.

Томас Мюллер (Германия)

Историю с отчислением из сборной Германии Матса Хуммельса, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга наверняка помнят многие, так как она еще не успела затереться в памяти. Последний из этой троицы, кстати, так и не был амнистирован после "оттепели Йоахима Лева".

И если центрбек дортмундской Боруссии провел нормальный турнир, даже несмотря на решающий автогол в игре с французами в первом туре, то вот Томас Мюллер выглядел попросту ужасно. Возникал вопрос – какой вообще прок от некогда грозного "раумдойтера" в подобной системе Лева?

Игрок Баварии продолжил свою голевую засуху, длящуюся уже три крупных турнира кряду, а кульминацией выступлений Мюллера на минувшем Евро стал чудовищный промах при счете 0:1 в самой концовке игре с англичанами на первой стадии плей-офф. Промах, который точно еще не раз будет сниться Томасу в кошмарах. Вот уж правду говорят, от героя нации до изгоя даже не шаг, а так, шажочек.

Бруну Фернандеш (Португалия)

Бруну должен был стать лидером теперь уже экс-чемпионов Европы португальцев на турнире, но на деле даже не сумел сыграть от звонка до звонка хотя бы один матч на Евро, будучи замененным даже в поединке с венгерской сборной.

Модель Фернанду Сантуша не слишком подходит стилю игры лидера Манчестер Юнайтед, что подтверждает хотя бы концовка встречи с Бельгией в 1/8 финала, в которой лузитане устроили навал на вражеские ворота, перестроившись с 4-1-4-1 на 4-3-3, а затем и вовсе на 3-4-1-2, а Бруну попросту расцвел на поле, едва не позволив Португалии перевести игру в дополнительное время.

Кто знает, может, седовласый коуч "мореплавателей" таки решится пересмотреть свои тактические планы перед грядущим ЧМ-2022 в Катаре, и попытается подстроить игру под плеймейкера МЮ и своей национальной сборной.

Рубен Диаш (Португалия)

Пример Рубена Диаша доказывает, что клубы и сборные – две абсолютно разные "экосистемы", в одной из которых ты можешь быть хорош, а в другой – уйти на корм местной фауне. Нельзя сказать, что игра центрбека португальцев была полнейшим провалом, однако достаточно вспомнить хотя бы встречу с Германией (2:4), чтобы получить примерную картину выступлений Диаша на Евро-2020.

Подобный результат заставил задаться вопросом, а точно ли именно недавний игрок лиссабонской Бенфики является тем человеком, под боком которого даже условный Джон Стоунз выглядит защитником высочайшего уровня, или успехи в составе Манчестер Сити обусловлены именно качественной синергией Рубена со своим товарищем по обороне?!

Жерар Морено (Испания)

После вылета Испании от итальянцев на стадии полуфинала стало довольно модным критиковать и уничижать Альваро Морату, однако многострадальная "девятка" туринского Ювентуса, на минуточку, принесла "фурии рохе" не только ничью в группе с Польшей, но и возможность едва не заскочить в лондонский финал. Вспомните, кто забивал Хорватии и Италии на стадии плей-офф. А вот партнер Мораты по атаке Жерар Морено вполне себе заслужил приставку "разочарование".

После впечатляющего по цифрам сезона на родине в Вильярреале от форварда ждали куда более результативного выступления на Евро, чем итоговый ноль в графе "забитые", а также два ассиста, один из которых пришелся на феерический погром Словакии на групповом этапе. Мало того, Морено еще и не забил пенальти в игре с поляками во втором туре, из-за чего Испания не досчиталась двух важнейших очков в контексте борьбы за первое место со Швецией.

Да уж, теперь потенциальных кандидатов на покупку игрока из числа топ-клубов явно поубавится.

Килиан Мбаппе (Франция)

Думаем, сомнений по поводу наибольшего разочарования по итогам прошедшего чемпионата Европы нет никаких. Франция сенсационно покинула турнир уже на первой стадии плей-офф, притом не сумев обыграть в группе неожиданную Венгрию, а подобный результат воплотился в жизнь во многом по причине провальной игры главной молодой звезды в мировом футболе прямо сейчас.

Килиан не сумел ни разу поразить ворота соперников на минувшем форуме, выполнил лишь один ассист, да и тот стал таковым исключительно благодаря гению Карима Бензема, и на десерт не реализовал решающий одиннадцатиметровый в послематчевой серии со Швейцарией в 1/8 финала.

Кроме того, не исключено, что раздувшееся до небес эго юного Мбаппе заметно навредило "трехцветным" на Евро-2020, и, наверняка, конфликты, подобно словесной перепалке игрока ПСЖ с тем же Оливье Жиру в контрольном поединке с Болгарией накануне турнира, будут возникать и в дальнейшем. Сумеет ли их погасить Дидье Дешам, другой вопрос.