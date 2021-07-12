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На Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака обрушился шквал расистских оскорблений на расовой почве.

Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.

После финального поединка на Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака, которые не забили пенальти в послематчевой серии, обрушился шквал критики и оскорблений на расовой почве в социальных сетях.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказал слова поддержки в сторону своих партнеров по команде.

"Три парня, прекрасно игравшие все лето, набрались храбрости для того, чтобы пробить с точки в решающий момент. Они заслужили поддержку, а не гнусные расистские комментарии".

"Если вы оскорбляете кого-либо в соцсетях, то вы не фанат Англии, такие болельщики нам не нужны", – написал Кейн в своем Twitter.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.