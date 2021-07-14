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Предлагаем вам список игроков, которые смогли удивить на минувшем турнире.

Чемпионат Европы подошел к концу и настало время подводить его итоги. Подобные турниры довольно часто заставляют разочароваться в некоторых звездных футболистах, но и не стоит забывать о тех, кто дал о себе знать или раскрылся по-новому. Именно о них мы и поговорим в данном материале.

Джанлуиджи Доннарумма

"Разве же это открытие?". Именно об этом вы сейчас подумали, но не стоит делать поспешных выводов. Итальянский голкипер приучил нас к тому, что он один из самых перспективных игроков мира на своей позиции, а теперь он — сильный футболист прямо здесь и сейчас и безапелляционный номер один такой сильной сборной, как итальянская. Джиджи закрепил за собой статус топа.

На этом турнире все еще молодой Доннарумма показал удивительно зрелую игру. Он был безупречен практически во всех компонентах. К тому же, именно итальянского голкипера признали лучшим футболистом турнира — это о многом говорит. На этом чемпионате Европы Джиджи открылся как новый топ-вратарь, а не перспективный парень.

Йоаким Мехле

Мехле получил уйму комплиментов еще по ходу турнира. Кажется, Аталанта провернула своевременный и очень качественный трансфер. Представляет как бы вырос ценник на датского латераля для бергамасков сейчас? Мехле практически во всех матчах был крайне нацелен на атаку и довольно надежен в обороне, терроризируя защитников соперника.

Тем не менее, несмотря на выдающуюся игру латераля, стоит понимать, что матч с Англией был для него далеко не лучшим — острота от соперника постоянно исходила из его зоны, но тут сказалась усталость. Очевидно, что до турнира было достаточно фанатов, которые не знали фамилию "Мехле" вовсе, но уж теперь этот футболист еще долго будет на слуху, если продолжит показывать подобный уровень.

Дензел Думфрис

Правый защитник сборной Нидерландов стал одним из лучших игроков на групповом этапе чемпионата Европы. Думфрис очень активно шел вперед и приносил своей команде очень много пользы — вплоть до забитых голов. Именно он поразил ворота Георгия Бущана в конце встречи, что стоило нам одного набранного балла.

Теперь Думфрис находится в списке интересов Интера. Да и вовсе не стоит сомневаться — очень скоро он переберется в ТОП-5 чемпионат Европы. К тому, по информации СМИ, его клаусула составляет порядка 15 миллионов евро. Защитник явно засиделся в ПСВ и кто-то захочет воспользоваться правом выкупа данного открытия минувшего Евро.

Симон Кьяер

И вновь нестандартный вариант для подобного материала. Симон Кьяер раскрылся уже много лет назад и много лет держит высокий уровень игры в обороне, но датчанин удивил немного другим и открылся с другой стороны. Конечно, речь пойдет о случившемся с Кристианом Эриксеном, когда у полузащитника остановилось сердце прямо на поле.

Симон Кьяер первым ринулся помогать своему другу, затем организовал живой щит от камер из партнеров около Эриксена, а после пошел успокаивать жену Кристиана. Это выглядело очень трогательно и заставляло прочувствовать всю силу духа защитника. Кьяер — один из героев этого турнира, пускай он не удостоился медали.

Леонардо Спинаццола

Спинаццола выдал роскошный турнир и очень жалко, что он не смог разделить триумф со своими партнерами на поле. Леонардо получил повреждение ахиллового сухожилия в игре против сборной Бельгии буквально на ровном месте, из-за которого ему пришлось лететь в Финляндию на операцию.

Итальянский защитник становился лучшим игроком матча против сборной Уэльса, а также против австрийцев. И все не просто так — надежный в обороне и изумительный в атакующих действиях. Местами Спинаццола затмевал даже такого признанного мастера, как Лоренцо Инсинье. А дуэт "малыша" из Наполи с Эмерсоном показал важнейшую роль Спинаццола в этом большом триумфе итальянцев.

Миккель Дамсгор

Дамсгор постепенно начал заявлять о себе еще в прошлом сезоне в составе Сампдории, но вряд ли он был знаком большинству футбольных поклонников. 21-лений игрок теперь является трансферной целью Реала, Барселоны, Тоттенхэма и ряда итальянских грандов. Дамсгор после случая с Эриксеном взял на себя ответственность за креатив около чужой штрафной.

Помимо прицельных передач и грамотных перемещений, у Дамсгора отличный поставленный удар издали. Этот тезис может подтвердить Джордан Пикфорд, который просто не успел за мячом после удара со штрафного, и голкипер сборной России. Карьера этого парня только набирает обороты и этот Евро этому очень поспособствовал.

Келвин Филлипс

Во всех подобного рода сборных очень редко достойного внимания хватает настоящим работягам. Калвин Филлипс очень неожиданно и в какой-то степени незаметно пробрался в основной состав сборной Англии и стал неотъемлемым элементом построений Гарета Саутгейта. Филлипс очень силен физически и готов бороться за каждый мяч.

Полузащитник Лидса довольно хорошо показывал себя и в прошлом розыгрыше чемпионата Англии, но на данном турнире утвердил себя в роли топ-игрока в центре поля. Рядом с ним действовал Деклан Райс, который нужен всем грандам английского футбола, но Филлипс выглядел ничем не хуже, а может даже и лучше.

Патрик Шик

Если бы не Криштиану Роанлду, то мы бы сейчас писали о лучшем бомбардире турнира. Шик начал турнир шикарно! Нападающий сборной Чехии отметился роскошным голом с центра поля за шиворот Маршалу в матче с Шотландией. Это взятие ворот уже вошло в золотую коллекцию голов турнира на много лет вперед.

Патрик Шик олицетворил в себе важнейшее звено для сборной Чехии, которое приносило результат на турнире, за который нападающий прошел путь от добротного футболиста средней руки до очень сильного игрока, который может делать разницу. Очень интересно будет понаблюдать за трансферным рынком. Сделает ли кто-то ход в сторону чеха?

Киффер Мур

Гарет Бэйл, Аарон Рэмси и Ден Джеймс — именно они были главной надеждой сборной Уэльса в наступательных действиях на этом турнире. Но отдельного внимания заслужил форвард Кардифф Сити Киффер Мур, который должен был превращать в голы все потуги своих более креативных партнеров по команде.

Мур отметился всего лишь одним голом на турнире, что является третью от количества сборной Уэльса, но был очень полезен в борьбе. Такое выступление вполне может заинтересовать середняков чемпионата Англии и, может быть, мы увидим Киффера в элитном дивизионе уже в следующем сезоне.

Жереми Доку

Когда все говорят о том, что звездное поколение сборной Бельгии постепенно "заканчивается", то нужно указывать на таких исполнителей. Жереми Доку очень молод, но он уже продемонстрировал отличную игру на чемпионате Европы, а следующий сезон в чемпионате Франции станет для него трамплином в большое будущее.

Можно не сомневаться, что огромное количество ведущих клубов Европы будут следить за каждым действием этого футболиста в следующем сезоне. Роскошная техника, скорость и выбор позиции делают его лакомым кусочком для любой команды. Доку успел показать себя на этом турнире и существенно повысил свой ценник.