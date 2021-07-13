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Дьемерси Мбокани продолжит свою карьеру на Ближнем Востоке.

Бывший нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани стал игроком Аль-Кувейта, сообщает пресс-служба клуба из Кувейта.

Сроки соглашения с 35-летним конголезцем или другие детали сделки не разглашаются. Он достался клубу из Кувейта бесплатно, так как у него закончился контракт с бельгийским Антверпеном, где он провел последние три сезона.

В минувшем сезоне Мбокани провел 35 матчей, в которых отметился 14 голами и пятью ассистами.

Напомним, Дьемерси выступал за киевское Динамо с 2013 по 2018 год. За это время он провел 77 матчей, забив 31 гол и отдав 14 ассистов. Также он дважды отдавался в аренду в клубы АПЛ — Халл Сити и Норвич.

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