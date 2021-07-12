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Экс-форвард киевского Динамо находится в статусе свободного агента.

Бывший нападающий киевского Динамо Дьемерси Мбокани в это межсезонье покинет чемпиона Бельгии, сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, 35-летний конголезец 1 июля получил статус свободного агента после завершения контракта с Антверпеном.

Также отмечается, что в услугах Мбокани заинтересованы клубы из азиатских стран — ОАЭ, Катара и Кувейта и последний вариант является самым предпочтительным.

В прошедшем сезоне Мбокани провел 35 поединков, в которых забил 14 голов и отдал пять ассистов.

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