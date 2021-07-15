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Немецкий арбитр считает свою карьеру "крайне успешной".

Немецкий арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры после Евро-2020.

По словам Брыха, его международную карьеру можно считать "крайне удачной".

"Мне не хватало большого и успешного международного турнира. Теперь моя карьера кажется идеальной. На Евро я несколько недель был максимально сконцентрирован. В противном случае невозможно добиться успеха на таком турнире.

Не думаю, что мне удастся повторить такое выступление или такой уровень мотивации. Именно поэтому я решил не работать на ещё одном турнире и завершить международную карьеру в конце этого года", — приводит слова Бриха Kicker.

Феликс Брых начал свою международную карьеру в 2008 году. Работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах. А так же обслуживал матч финальный матч Лиги чемпионов сезона 2016/2017 между Реалом и Ювентусом. Финальным для Брыха на международной арене стал чемпионат Европы 2020 года.