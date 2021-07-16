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Аргентинский центрбек повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.

Центральный защитник Эсекьель Гарай объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Аргентинец принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет после того, как покинул этим летом Валенсию на правах свободного агента.

Футболист отмечает, что причиной такого решения являются систематические травмы и проблемы со здоровьем, с которым он сталкивался в последнее время.

За всю свою профессиональную карьеру Эсекьель Гарай успел поиграть за аргентинский Ньюэллз Олд Бойз, сантандерский Расинг, мадридский Реал, лиссабонскую Бенфику, питерский Зенит и Валенсию. Также 34-летний центрбек защищал цвета сборной Аргентины, за которую провел 32 поединка.

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