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Украинский полузащитник сменил клуб в летнее трансферное окно.

Бывший футболист СК Днепр-1 Юрий Вакулко сменил клубную прописку, подписав контракт с латвийским клубом Рига. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, Рига объявила о трансфере украинца, однако без каких-либо уточняющих деталей.

В минувшем сезоне полузащитник провел четыре матча в УПЛ, не отметившись результативными действиями.

Так же Вакулко известен по выступлениям за Днепр, киевский Арсенал и Партизан из Сербии.