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Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко не смог проявить себя в бельгийском топ-клубе.

Украинский полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Как сообщает официальный сайт бельгийского клуба, украинец прибыл в расположения клуба после Евро-2020 и будет тренироваться с первой командой, однако наставник бельгийцев Венсан Компани не рассчитывает на украинского полузащитника. По данным источника украинец выставлен на трансфер и будет искать новую команду.

Стоит отметить, что прошлый сезон Макаренко провел в аренде в Кортрейке. За который отыграл в 30 матчей в чемпионате Бельгии, отметившись тремя голами и сделав один ассист.

Контракт Макаренко с Андерлехтом рассчитал еще на один год — до лета 2022 года.