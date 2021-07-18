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Неприятный инцидент сопровождал подготовку команды к мировому первенству.

Футбольная часть программы Олимпийских игр-2020 в Токио близится ко своему началу, а команды из стран-участниц финального турнира уже находятся на завершающей стадии своей подготовки ко групповому раунду.

В частности, олимпийская сборная Германии намеревалась в субботу, 17 июля, закрепить добытые на тренировках навыки с помощью контрольной игры против Гондураса, однако столкнулась с неожиданными трудностями.

Незадолго до финального свистка "Бундестим" сумела отыграть пропущенный в первой части поединка мяч усилиями Феликса Удуохая, однако данную встречу так и не было суждено завершить.

За пять минут до финального свистка сборная Германии в полном составе отправилась за пределы поля, услышав расистские выкрики со стороны футболистов соперников. Они были направлены против защитника берлинской Герты Джордана Торунариги.

"Если кто-то из наших игроков оскорблен на расовой почве, какое мы имеем право дальше продолжать играть?, — задался вопросом на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Штефан Кунц, добавив — После того, как ситуация успокоилась, к нам подошла вся команда Гондураса, и попросила прощения. На этом эпизод себя исчерпал".

Отметим, что данная игра была организована за закрытыми дверями в рамках подготовки японском городе Вакаяма, и являлась последней для сборной Германии перед стартом турнира.

Со стороны Футбольной ассоциации Гондураса затем последовало следующее заявление: "Игра закончилась на 87-й минуте из-за того, что немецкий игрок заявил о расистском оскорблении со стороны игрока команды Гондураса. В отношении этого вопроса, мы заявляем, что ситуация была недоразумением.

ФА Гондураса подтверждает свою верную приверженность борьбе с расовой или этнической дискриминацией, в соответствии с национальными и футбольными принципами. Гондурас является многонациональным и инклюзивным национальным сообществом, и наша олимпийская сборная отражает и приветствует это разнообразие.

Игроки наших команд не могли быть замешаны или иметь какие-либо отношения с какой-либо практикой расовой сегрегации и твердо привержены солидарности с движениями, продвигающими равенство и расовую справедливость как основополагающий принцип нашей нации".

Напомним, что групповой раунд Олимпийских игр в Токио начнется 21 июля.