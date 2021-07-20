Украинец продолжит свои выступления в составе вице-чемпиона Беларуси.
Дмитрий Юсов, ФК БАТЭ
20 июля 2021, 20:58
Украинский нападающий Дмитрий Юсов поставил свою подпись под контрактом с БАТЭ, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Сроки соглашения и детали сделки с 28-летним украинцем не разглашаются.
До этого Юсов выступал в составе еще одного белорусского клуба — Ислочь, где он провел полтора года. За это время он провел 32 матча, забил 12 голов и сделал два ассиста.
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