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Экс-соперников сборной Украины по группе Евро-2020 ждет новый наставник.

Вылет от сборной Чехии на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 (0:2) стоил экс-главному тренеру национальной команды Нидерландов Франку де Буру его должности во главе "оранье".

После ухода наставника, ожидаемо запустился процесс поиска его сменщика, а основной кандидатурой на вакантный пост практически сразу был назван Луи ван Гал, для которого данная должность не была в новинку.

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, Королевский футбольный союз Нидерландов уже успел достичь соглашения о контракте с 69-летним специалистом, и в скором времени будет объявлено о старте его третьей каденции на посту главного тренера "оранжевых".

Соглашение было подписано сроком на два года, что полностью покрывает период квалификации и возможного выступления сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре.