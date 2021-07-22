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В стартовом поединке Олимпийских игр-2020 в Токио болельщикам так и не удалось увидеть забитых мячей. Сборная Испании при этом умудрилась потерять двух своих основных футболистов — Оскара Мингесу и Даниэля Себальоса — в результате травм еще по ходу первого тайма.

Обзор матча:

Египет — Испания 0:0

Египет: Эль-Шехави — Эль-Эраки (Фуад, 89), Галал, Хегази, Эль-Венш, Эль-Фотух — Тахир Мохамед (Адель, 62), Тавфик, Ашур (Хамди, 62), Собхи (Рамадан Мохамед, 90+3) — Яссер Райан (Мохсен, 62).

Испания: Унаи Симон — Мингеса (Вальехо, 22), Эрик Гарсия, Пау Торрес, Миранда — Себальос (Монкайола, 45+1), Мерино (Солер, 68), Педри — Асенсио (Хиль, 68), Оярсабаль (Мир, 68), Ольмо.

Предупреждения: Эль-Фотух, Тахир Мохамед, Хегази, Галал.