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Испания неудачно стартовала на Олимпиаде.

В поединке Египет — Испания, открывавшем мужской футбольный олимпийский турнир в Японии, "фурия роха" сыграла вничью — 0:0.

Несмотря на впечатляющий состав команды Де ла Фуэнте, лидеры которой совсем недавно выступали на Евро-2020, пробить эшелонированную оборону египтян не удалось.

Что особенно обидно, еще в первом тайме номинальные гости потеряли из-за травм Мингесу и Себальоса...

Египет — Испания 0:0

Египет: Эль-Шехави — Эль-Эраки (Фуад, 89), Галал, Хегази, Эль-Венш, Эль-Фотух — Тахир Мохамед (Адель, 62), Тавфик, Ашур (Хамди, 62), Собхи (Рамадан Мохамед, 90+3) — Яссер Райан (Мохсен, 62).

Испания: Унаи Симон — Мингеса (Вальехо, 22), Эрик Гарсия, Пау Торрес, Миранда — Себальос (Монкайола, 45+1), Мерино (Солер, 68), Педри — Асенсио (Хиль, 68), Оярсабаль (Мир, 68), Ольмо.

Предупреждения: Эль-Фотух, Тахир Мохамед, Хегази, Галал.