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Бразильский хавбек продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Бывший полузащитник Барселоны и Бразилии Паулиньо продолжит свою карьеру в составе Аль-Ахли, сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Сроки соглашения и другие детали сделки с 32-летним бразильцем не разглашаются. Он достался саудовскому клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.

Напомним, Паулиньо выступал за Барселону с лета 2017 года до зимы 2019 года. После этого он перебрался в китайский Гуанчжоу Эвергранд. В прошлом сезон он провел 14 поединков, в которых он забил девять голов и отдал два ассиста.

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