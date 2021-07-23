Рамиро Фунес-Мори продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Рамиро Фунес-Мори, ФК Аль-Наср
23 июля 2021, 10:22
Защитник Вильярреала Рамиро Фунес-Мори продолжит карьеру в составе Аль-Насра, сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.
Сроки соглашения и другие детали сделки с 30-летним аргентинцем не разглашаются.
Фунес-Мори выступал в составе "желтой субмарины" с лета 2018 года.
В минувшем сезоне Рамиро провел 20 поединков, чем помог испанскому клубу стать победителем Лиги Европы.
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