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Рамиро Фунес-Мори продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Защитник Вильярреала Рамиро Фунес-Мори продолжит карьеру в составе Аль-Насра, сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

Сроки соглашения и другие детали сделки с 30-летним аргентинцем не разглашаются.

Фунес-Мори выступал в составе "желтой субмарины" с лета 2018 года.

В минувшем сезоне Рамиро провел 20 поединков, чем помог испанскому клубу стать победителем Лиги Европы.

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