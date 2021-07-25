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Немцы набрали в свой актив первый три очка в группе D.

Во втором туре олимпийского мужского футбольного турнира в очном противостоянии встретились Германия и Саудовская Аравия.

В первом своем матче немцы потерпели поражение от Бразилии, тогда как саудовцы уступили олимпийской сборной Кот д'Ивуара, поэтому обоим коллективам было важно одержать победу и набрать свои первые очки в группе D.

При счете 2:2 на 67-й минуте Германия осталась в меньшинстве ввиду удаления Пипера, однако именно немцам в конечном итоге удалось вырвать победу благодаря голу Удуохая на 75-й минуте матча.

Саудовская Аравия — Германия 2:3

Голы: Аль-Наджи, 30, 50 — Амири, 12, Ахе, 43, Удуохай, 75

Саудовская Аравия: Аль-Ями, Аль-Шахрани, Абдельхамид (Аль-Ями, 86), Аль-Амри, Хинди (Аль-Досари, 86), Аль-Хулайф (Гариб, 68), Аль-Фарадж (Яхья, 85), Аль-Наджи, Аль-Хассан, Аль-Досари, Аль-Хамдан.

Германия: Мюллер, Пипер, Удуохай, Раум, Хенрихс, Амири (Шлоттербек, 73), Левен, Майер (Штах, 69), Крузе, Тойхерт (Торунарига, 69), Ахе (Рихтер, 83).

Удаление: Пипер, 67