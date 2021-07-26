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Украинец помог своей команде добыть разгромную победу.

В рамках 1/32 раунда Кубка Эстонии Нымме Калью не оставил шансов Мулги, добыв победу со счетом 32:0.

Дублем в данном противостоянии отметился украинский защитник Андрей Маркович.

Он открыл счет на третьей минуте и на 63 минуте сделал счет 19:0. К слову, форвард Алекс Тамм сумел отметиться 13 забитыми мячами.

Отметим, что Маркович выступает за эстонский клуб с 2019 года. В Украине он играл в Карпатах и Рухе.

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