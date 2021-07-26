Футболист переехал в швейцарский клуб.
Маркиньос, ФК Шахтер
26 июля 2021, 14:20
Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил об аренде полузащитника Маркиньоса Сиприано швейцарским Сьоном.
Арендное соглашение со швейцарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22. О праве выкупаигрока не сообщается.
Сьон по итогам минувшего сезона занял предпоследнее место в таблице, однако в переходных матчах за выбывание оказался сильнее Туна и остался в Суперлиге.
Что касается самого Маркиньоса, то бразилец сыграл восемь матчей в минувшем сезоне УПЛ, в которых отметился одним ассистом.
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