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Футболист переехал в швейцарский клуб.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил об аренде полузащитника Маркиньоса Сиприано швейцарским Сьоном.

Арендное соглашение со швейцарским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22. О праве выкупаигрока не сообщается.

Сьон по итогам минувшего сезона занял предпоследнее место в таблице, однако в переходных матчах за выбывание оказался сильнее Туна и остался в Суперлиге.

Что касается самого Маркиньоса, то бразилец сыграл восемь матчей в минувшем сезоне УПЛ, в которых отметился одним ассистом.

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