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Завершились некоторые матчи Олимпийских игр.

В третьем туре группы D Олимпиады-2020 Германия играла против Кот-д'Ивуара, а Бразилия противостояла Сауовской Аравии.

Первый матч завершился вничью. Кот-д'Ивуар вышел вперед благодаря автоголу от Хенрикса, однако через шесть минут немцы счет сравняли усилиями Льовена.

Германия - Кот-д'Ивуар 1:1

Голы: Льовен, 73 — Хенрикс (АГ), 67

Германия: Мюллер — Хенрикс, Торунарига, Удохай, Раум, Майер, Арнольд, Рихтер, Крузе, Амири, Ахе

Кот-д'Ивуар: Тейп — Диалло, Дабила, Байи, Синго, Кейта, Думбия, Градель, Кессье, Куаме, Дао

Сборная Бразилии в тяжелом противостоянии взяла верх над Саудовской Аравией (1:2).

На гол от Куньи в первом тайме ответил Аль Амри. Но во втором тайме исход игры решил Ришарлисон. Вингер сумел оформить дубль.

Саудовская Аравия - Бразилия 1:2

Голы: Аль Амри, 27 — Кунья, 14, Ришарлисон, 76, 90+3

Саудовская Аравия: Букхари — Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Давсари, Хинди, Аль-Шахрани, Аль-Нахеи, Аль-Хассан, Аль-Фарадж, Аль-Давсари, Аль-Хамдан

Бразилия: Сантос — Арана, Диего Карлос, Нино, Алвеш, Гимараэш, Энрике, Клаудиньо, Кунья, Энтони, Ришарлисон