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Венгер может возглавить сборную Швейцарии

Французский специалист Арсен Венгер, который в 2018 покинул лондонский Арсенал, близок к возвращению в большой футбол.

Арсен Венгер. Фото Getty Images

Легендарный наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер может вскоре вернуться к тренерской работе. Как сообщает издание THE SUN, французский специалист может возглавить национальную сборную Швейцарии. По данным источника, руководство местной федерации футбола ищет наставника, который сможет вывести национальную команду на предстоящий чемпионат мира в Катаре. Напомним, бывший тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович возглавил французский Бордо.