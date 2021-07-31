Обнадеживающий результат для команды Роберто Де Дзерби перед очным противостоянием.
Генк — Остенде, krcgenk.be
31 июля 2021, 07:50
Старт нового сезона для бельгийского Генка совершенно нельзя назвать успешным, так как команда Йона ван ден Брома не может победить уже в двух матчах кряду.
Ничейный результат в стартовой игре против льежского Стандарда в первом туре (1:1) Генк надеялся исправить в домашней игре против пятой команды по итогам основной фазы чемпионата прошлого сезона — Остенде, однако потерпел неудачу в реализации своих планов.
"Шахтеры" владели инициативой по ходу всего поединка, однако двух голов в середине первого тайма им не хватило для дальнейшего достижения результата.
Соперники сравняли счет с помощью голов непосредственно до и после перерыва, после чего Генку только стоило вновь выйти вперед, как в его воротах тут же побывали еще два мяча.
Примечательно, что до первой игры против донецкого Шахтера у команды ван ден Брома запланирован еще и товарищеский матч против Васланд-Беверена, который состоится 31 июля, в 13:00 по киевскому времени.
Генк — Остенде 3:4
Голы: Хейнен, 20, Бонгонда, 30, 60 — Квасина, 32, Гейе, 49, Эмброуз, 62, Йекель, 79.
Генк: Вандервордт — Пресиадо (Муньос, 81), Садик, Маккензи, Артеага — Грошовски (Торстведт, 81), Хейнен — Дзюня, Трезор, Бонгонда — Дессерс.
Остенде: Юбер — Йекель, Хендри, Медли — Сароп (Ндика, 39), Кенни, Бунен (Батцнер, 86), Д’Арпино, Д’Хезе — Квасина (Тангхе, 86), Гейе (Эмброуз, 62).
Предупреждение: Хендри.