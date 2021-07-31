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Обнадеживающий результат для команды Роберто Де Дзерби перед очным противостоянием.

Старт нового сезона для бельгийского Генка совершенно нельзя назвать успешным, так как команда Йона ван ден Брома не может победить уже в двух матчах кряду.

Ничейный результат в стартовой игре против льежского Стандарда в первом туре (1:1) Генк надеялся исправить в домашней игре против пятой команды по итогам основной фазы чемпионата прошлого сезона — Остенде, однако потерпел неудачу в реализации своих планов.

"Шахтеры" владели инициативой по ходу всего поединка, однако двух голов в середине первого тайма им не хватило для дальнейшего достижения результата.

Соперники сравняли счет с помощью голов непосредственно до и после перерыва, после чего Генку только стоило вновь выйти вперед, как в его воротах тут же побывали еще два мяча.

Примечательно, что до первой игры против донецкого Шахтера у команды ван ден Брома запланирован еще и товарищеский матч против Васланд-Беверена, который состоится 31 июля, в 13:00 по киевскому времени.

Генк — Остенде 3:4

Голы: Хейнен, 20, Бонгонда, 30, 60 — Квасина, 32, Гейе, 49, Эмброуз, 62, Йекель, 79.

Генк: Вандервордт — Пресиадо (Муньос, 81), Садик, Маккензи, Артеага — Грошовски (Торстведт, 81), Хейнен — Дзюня, Трезор, Бонгонда — Дессерс.

Остенде: Юбер — Йекель, Хендри, Медли — Сароп (Ндика, 39), Кенни, Бунен (Батцнер, 86), Д’Арпино, Д’Хезе — Квасина (Тангхе, 86), Гейе (Эмброуз, 62).

Предупреждение: Хендри.