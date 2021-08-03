Завершился первый полуфинальный матч футбольного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио.
Фото Getty Images
03 августа 2021, 12:41
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Мексика — Бразилия 0:0 (1:4 после серии пенальти)
Сборная Мексики: Очоа, Эскивель (Родригес, 46), Монтес, Лоронья, Ромо, Антуна (Лайнес, 62), Кордова (Ангуло, 78), Ангуло (Мора, 98), Васкес, Вега (Альварадо, 90), Мартин (Агирре, 98)..
Сборная Бразилии: Сантос, Арана, Нино, Диего Карлос, Дани Алвес, Дуглас Луис (Матеус Энрике, 115), Бруно Гимараэс, Антони (Малком, 90), Паулиньо (Мартинелли, 67), Ришарлисон, Клаудиньо (Рейньер, 73).
Предупреждения: Диего Карлос (37), Монтес (40), Антони (64), Бруно Гимараэс (72), Лайнес (74), Лоронья (76), Рейньер (76), Ромо (105), Дуглас Луис (110).