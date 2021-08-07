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Капитан олимпийской сборной Бразилии Дани Алвес высказался о предстоящем финальном матче Олимпиады против сборной Испании.

Уже через несколько часов состоится финальным матч футбольного турнира в рамках Олимпиады-2020 в Токио, в котором сойдутся сборные Испании и Бразилии.

Капитан бразильской сборной Дани Алвес поделился ожиданиями от предстоящего матча, рассказав о подготовке своей команды к решающему матчу.

"Я представляю свою родину, мы должны быть готовы к финальному матчу. Это будет особенный день, потому что это финал Олимпийских игр, и наша команда чувствует уверенность в собственных силах. Наши страсть, воля и стремление к большим футбольным достижениям очень сильны. Вот что делает эту игру такой особенной.

Не у многих из нас еще будет шанс сыграть на Олимпиаде. В этот великий день мы планируем отдать все, что есть в наших душах, сердцах и умах", — приводит слова Алвеса Goal.

Напомним, матч Бразилия — Испания состоится в субботу, 7 августа, начало встречи запланировано на 14:30.

Ранее сообщалось, что Мексика одолела Японию в "бронзовом финале" Олимпиады в Токио.