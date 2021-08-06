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Японская команда осталась без медалей по футболу на домашней Олимпиаде.

В поединке за третье место на Олимпиаде-2020, которая проходит в Токио, в очном противостоянии сошлись олимпийские сборные Мексики и Японии.

Несмотря на статус "домашней страны", японцам не удалось завоевать бронзовые медали по футболу, поскольку по итогам основного времени команда Мексики одержала победу со счетом 3:1 и заняла третье место на турнире.

Напомним, в финале по футболу в рамках Олимпиады-2020 золотой комплект медалей разыграют между собой олимпийские сборные Бразилии и Испании. Их матч состоится завтра, 7 августа, в 14:30 по киевскому времени.

Мексика — Япония 3:1

Голы: Кордова, 13 (пен.), Васкес, 22, Вега, 58 — Митома, 78

Мексика: Очоа, Ангуло, Монтес, Санчес, Ромо, Кордова (Альварадо, 79), Лайнес (Антуна, 57), Васкес, Мартин (Агирре? 86), Вега (Бельтран, 78), Родригес (Эскивель, 86).

Япония: Тани, Сакаи, Йосида, Накаяма (Митома, 63), Томиясу, Кубо, Эндо (Мийоси, 80), Доан, Танака (Итакура, 71), Сома (Хатате, 46), Хаяси (Уэда, 63).

Предупреждения: Васкес, Санчес, Очоа — Эндо, Уэда.