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Подводим итоги конкурса.

В рамках ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер проведет матч против бельгийского Генка.

К этому матчу мы провели конкурс, в котором читатели могли выиграть пару билетов. Для этого было необходимо угадать счет первого матча Генк — Шахтер, а также предугадать минуту, на которой будет забит первый гол.

Как мы знаем, Шахтер обыграл Генк со счетом 2:1, а первый гол был забит форвардом хозяев на 39-й минуте.

Правильный счет угадали 32 пользователя.

Но победителей всего пять! Ближе всех был пользователь с ником ba4ik.

Вслед за ним расположились такие читатели:

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